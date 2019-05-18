Konyaaltı Sahili'nde yelkenli antrenmanı

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde, küçük yelkencilerinin antrenmanı renkli görüntüler oluşturdu.

Sahil Antalya Yaşam Parkı içinde hizmet veren, Antalya Yelken ve Deniz Sporları İhtisas Spor Kulübü'nün küçük yelkenseverler için düzenlediği antrenmanı Konyaaltı Sahili'nde devam etti. Yelkenciler özel bir aparat yardımıyla suya indirdiği yelkende gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra rüzgarı da arkasına alarak Akdeniz'in mavi sularına açıldı. Belirlenen dubalar arasında antrenman yapan yelkencileri, antrenörleri de botlarla takip etti. Mavi sularda yön alan, onlarca yelken renkli görüntüler oluşturdu. Saat 10.00 ile 17.00 arasında süren antrenman nedeniyle kulüp ziyaretçilerin dikkatli olması için sahile uyarıcı levhalar koyduğu görüldü. Sahilde zaman geçiren vatandaşlar da yelkencileri ilgiyle izledi.