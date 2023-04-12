İhlas Haber Ajansı

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Konyaaltı Sahili'nde yürüyüş yolları yenileniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi kış aylarında olumsuz hava şartlarından etkilenen Konyaaltı Sahili yürüyüş yolunun kauçuk zeminini yeniliyor.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Sahili'ndeki yaza hazırlık çalışmalarına devam ediyor. Sahilde geniş çaplı bakım onarım çalışması başlatan Büyükşehir Belediyesi Kıyı Yapıları Şube Müdürlüğü ekipleri Konyaaltı Sahili'nde bulunan yürüyüş yolunu yeniliyor. Kış aylarında yağış ve fırtına gibi olumsuz hava şartlarından yürüyüş yollarına vermiş olduğu tahribat sonrası ekipler çalışmalara başladı. Toplamda 4 kilometre uzunluğunda olan yürüyüş yolunun deforme olan kauçuk zemini değiştirilerek, yenisi seriliyor.

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