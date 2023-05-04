Konyaaltı Sahili'ndeki hazırlıklar sona yaklaştı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni yaz sezonuna hazırlık çalışmalarında sona gelindi.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi'ne bağlı Antalya Kıyı Yapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin kışın olumsuz şartlarından etkilenen Konyaaltı Sahili'ndeki yaza hazırlık çalışması hummalı bir şekilde devam ediyor. Sahildeki peyzaj alanlarından sosyal donatı alanlarına, cankurtaran kulelerin montajından yol bakımlarına kadar kapsamlı bir bakım-onarım gerçekleştiriyor.

Sahilde tesviye ve kumsal temizliği gerçekleştiren ekipler aynı zamanda sahil boyunca yer alan merdiven, korkuluk ve rampalarda da bakım onarım ve boyama işlemi yapıyor. Çalışmalar kapsamında cankurtaran kulelerinin montajı, sosyal donatı alanları ile yolların bakımı, duş ve soyunma kabinlerinin kurumları tamamlandı. Konyaaltı Sahili yenilenmiş yüzüyle Antalyalıları misafir etmeye devam edecek.