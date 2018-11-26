Konyaaltı THM Korosu'ndan muhteşem konser

Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Konyaaltı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu “Türkü Türkü Türkiyem” konseriyle sahne aldı. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaşın izlediği konser, Yiğit Aktı'nın şefliğinde gerçekleştirildi. Salonu hınca hınç dolduran türkü severler, konseri büyük beğeniyle izledi.

Burcu Yamaner'in konuk sanatçı olarak sahna aldığı konserde, 15 eser seslendirildi. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, konuk sanatçı Burcu Yamaner ve şef Yiğit Aktı'ya konser anısına çiçek takdim etti. Başkan Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediyesi THM Korosunun her yıl birbirinden özel konserlere imza attığını belirterek, sanata ve sanatçıya olan desteklerinin her zaman süreceğini söyledi.