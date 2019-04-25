Konyaaltı Türk Sanat Müziği Korosundan konser

Kurulduğu günden bu yana bir birinden renkli konserlerle Antalyalıların gönlünde taht kuran Konyaaltı Belediyesi Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu, son olarak Beraber ve Solo Şarkılar Konseri ile Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezinde sahne aldı. Zehra Özçelik'in şefliğinde sahne alan TSM Korosu, “Gönlümün içindedir gözden ırak sevgilim, Boğaziçi şen gönüller yatağı, Kara bulutları kaldır aradan, İnan ki kimse sana benim gibi bakmadı” gibi bir birinden değerli 18 eser seslendirdi.

Konyaaltı Belediyesinin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında her yıl bir çok projeye imza attıklarını ifade eden Konyaaltı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güven Ulutekin, TSM Koro Şefi Zehra Özçelik'e çiçek takdim ederek, bu projeler arasında yer alan ve büyük emekler neticesinde bu gün konser verir noktaya gelen TSM ve THM Korosunun tüm üyelerini tek tek tebrik ettiğini söyledi. Ud da Onur Uğurbaş, kanun da Alperen Kozak, viyonolsel de Alaaddin Gencer, ritim de Sonay Mutlu ve Nurullah Gürsoy'un yer aldığı Konyaaltı Belediyesi TSM Korosu, 45'te koristten oluşuyor.