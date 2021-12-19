İhlas Haber Ajansı

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Konyaaltı yaylalarında, karla kaplanan yollar açılıyor

Konyaaltı Belediyesi, ilçenin yaylarında karla kaplanan yolları açıyor.


Konyaaltı'nın yüksek yerlerinde yılın ilk karı yağarken, kar yağışı sonrasında kapanan yollar Konyaaaltı Belediyesi ekipleri tarafından açıldı. Kar küreme ve yol açma çalışmalarını Feslikan, Saklıkent ve Geyikbayırı bölgelerinde aralıksız sürdüren Konyaaltı Belediyesi, bir yandan da aracı yolda kalan vatandaşlara yardım etti. Teyakkuzda olan Konyaaltı Belediyesi ekipleri, Saklıkent yolu, Feslikan yolu ve Geyikbayırı mevkiindeki yollarda vatandaşın rahat bir şekilde ulaşım sağlayabilmesi amacıyla çalışmalarını gün boyunca sürdürdü.



“Ekipler teyakkuzda”


Konyaaltı'nın yaylalarında kar yağışının etkisini sürdürdüğünü söyleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, kış döneminde vatandaşların sağlıklı bir şekilde ulaşım yapabilmeleri için tüm önlemleri aldıklarını belirtti. Vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Başkan Esen, “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz Saklıkent yolu, Feslikan Yaylası ve Geyikbayırı'nın yüksek bölgelerindeki yollarda küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor. Vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşım sağlayabilmesi için çalışmalar devam edecek” dedi.

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