Konyaaltı'da geleneksel fasulye şenliği başlıyor

Konyaaltı Belediyesi, bu yıl 5'incisini düzenleyeceği Çandır Fasulyesi'ne tüm Antalyalıları davet ederken, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Çandır Fasulyesi'nin bilinirliğini artırmak ve üreticilerimize destek olmak istiyoruz” dedi.

Konyaaltı Belediyesi, geleneksel hale getirdiği Çandır Fasulyesi Şenliği'nin bu yıl beşincisini düzenleyecek. Kuru fasulye ikramının yapılacağı etkinlik, 8 Aralık Perşembe günü saat 13.00'te Konyaaltı Belediyesi HayatPark'ta gerçekleştirilecek. Alana kurulacak stantlarda da Yarbaşçandır köylüleri misafirlere, el emeği organik ürünlerini de sergileyip satışını yapabilecek. Çandır Fasulyesi'nin bölgede yetişen nadir tarım ürünlerinden olduğunu kaydeden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, hem ürünü tanıtmak hem de üretimine katkı sağlamak adına şenlik düzenlediklerini ifade etti.

Şenliğe tüm Antalyalıları davet eden Başkan Esen, “Antalya'nın bu önemli değerini herkese tanıtmak istiyoruz. Yetiştiği bölge olan Yarbaşçandır Mahallemizin önemli gelir kaynakları arasında yer alan Çandır Fasulyesi'ni, Konyaaltı Belediyesi olarak bölgede bulunan tarlamızda ekip hasadını yapıyoruz. Bu yıl da önemli ölçüde üretimi artan fasulyeyi yine halkımıza ikram etmek istiyoruz. Ayrıca tohumluk olarak da ihtiyaç sahibi üreticilerimize ulaştırıyoruz. Üretimi 2 tona kadar düşen fasulyenin bu yıl itibariyle üretimini yaklaşık 50 tona çıkardık. Bunu yaptığımız destekler ile sadece 3 buçuk yılda gerçekleştirdik. İlçemizin bu değerini yaşatmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Düzenleyeceğimiz şenliğe tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum” dedi.