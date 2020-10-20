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Konyaaltı'na 20 bin metrekare kaldırım

Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yayaların ulaşım konforunu artırmak için şehir genelinde yol ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda Siteler, Gürsu ve Liman mahallelerinde altyapısı yenilenen güzergahlarda kilitli parke ve bordür döşeme çalışmalarını tamamladı. Son olarak Altınkum Mahallesi'nde çevre düzeni ve kaldırım imalat çalışmalarına başlayan ekipler, belirlenen plan doğrultusunda ilçe genelinde bu çalışmalarına devam edecek.



20 bin metrekare kaldırım


Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak için çevre düzenlemesinden altyapıya 39 mahallenin tamamında çalışmalarımız devam ediyor. Kullanıma veya altyapı çalışmalarına bağlı olarak bozulan asfalt ve kaldırımlarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Şu ana kadar 15 bin metrekare yeni kaldırım çalışması yaptık. Yıl sonuna kadar bu rakamı 20 bin metrekareye çıkarmak istiyoruz” dedi.


Konyaaltı Belediyesi, bu çalışmalar dışında vatandaşlardan gelen talep ve şikayetlere istinaden ilçe genelinde tamirat, bakım ve onarım çalışmalarını da sürdürüyor.

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