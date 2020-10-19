Konyaaltı'na 2,2 kilometre uzunluğunda yeşil park yapılacak

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde buluştuğu Konyaaltı'ndaki 39 mahallenin muhtarına bazı projelerin müjdesini verdi. Esen, Gürsu ve Uluç mahallelerine 2,2 kilometre uzunluğunda yürüyüş yolu ve yeşil park alanı yapmayı planladıklarını belirterek, Uncalı Mahallesi'ne de dünya standartlarına uygun bir kreş yapmayı düşündüklerini söyledi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde, ilçedeki 39 mahalle muhtarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Konyaaltı Belediyesi başkan yardımcılarının da katıldığı toplantıda konuşan Semih Esen, muhtarların toplumun önderi olduğunu ve zor şartlarda görev yaptığını belirterek, özel günlerini kutladı. Göreve geldiği gün halka açık bir yönetim tarzı sergileyeceklerinin sözünü verdiklerini ifade eden Semih Esen, zaman zaman yaptıkları muhtarlar toplantısı ve mahalle buluşmaları ile bunu ortaya koyduklarını söyledi.

100 belediye arasında 4'üncü

Muhtarlarla sürekli iletişim halinde olduklarını belirten Başkan Esen, mahalle ve köylerin ihtiyaçlarını ortak belirleyip, hizmetleri birlikte hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi. Esen, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Çalışmalarımızın yaşam bulması ve halkımıza doğru hizmet sunabilmemiz için bizim en önemli yoldaşlarımız muhtarlarımız. Belediye Başkanı olduğum ilk günden bu yana muhtarlarımızla temaslarda bulunuyor, iletilen sorun ve ihtiyaçları tespit ederek çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızı destekleyen anket sonucunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Pandemi sürecinde Akdeniz bölgesinde 100 belediye arasında yapılan memnuniyet araştırmasında 4'üncü olduk. Biz bu sonuçtan anket yayınlandıktan sonra haberdar olduk”

Gürsu ve Uluç mahallelerini ilgilendiren bir çalışmanın müjdesini veren Başkan Semih Esen, Kadı Konakları'ndan başlayıp Bekir Kumbul köprüsü olarak bilinen Boğaçayı Köprüsü'ne kadar inen yeşil park projesinin hazırlığını yaptıklarını söyledi. 2,2 kilometre uzunluğunda olan projenin yürüyüş yolu ve yeşil park olarak planlandığını dile getiren Esen, Büyükşehir Belediyesi'yle hazırladıkları bu projede son aşamaya gelindiğini kaydetti. Öğretmenevleri Mahallesi'nde yer alan HayatPark'ta çalışmaların yüzde 70'inin bittiğini belirten Semih Esen, tamamlanan ön kısımdaki alanın da yakın zamanda halkın hizmetine açılacağını ifade etti.

Uncalı'ya kreş

Konyaaltı Belediyesi olarak 3 kreşe sahip olduklarını ve yeni bir kreş için de hazırlıkları tamamladıklarını dile getiren Başkan Esen, bu kreşin dünya standartlarında olacağını söyledi. Uncalı Mahallesi'ne planlanan kreş hakkında bilgi veren Başkan Esen, “Uncalı Mahallemizde 5 dönüm alan üzerine birçok mahallenin çok kısa zamanda ulaşabileceği bir noktada, Antalya'da olmayan bir kreş yapacağız. Tüm yaş grupları için dünya standartlarına uygun, son derece modern kreş için çalışmalara başladık” diye konuştu.

Konuşmasında, uzun süredir hastanede tedavi gören Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile ilgili de olumlu gelişmelerin olduğunu ifade eden Başkan Semih Esen, “Buna seviniyor, bundan mutlu oluyoruz. Çok kısa zaman içerisinde O'nun da inşallah görevinin başına geçeceğine inanıyorum. Biz beraber yürüyor, biz birlikte yapıyoruz. Birlikten kuvvet doğar” dedi.

Konyaaltı Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk Kıldıran ise Muhtarlar Günü'nü kutlayan ve kendilerine her daim destek olan Başkan Semih Esen'e teşekkür etti. Konuşmalarından ardından Başkan Esen, Konyaaltı'na katkılarından dolayı muhtarlara plaket verdi.