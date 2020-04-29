Konyaaltı'na 3'üncü kreş açılacak

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Uncalı ve Gürsu kreşlerinden sonra, vatandaşların talebi üzerine Toros Mahallesi'ne de kreş açacaklarını söyledi.

Konyaaltı Belediyesi, Uncalı ve Gürsu kreşlerinden sonra, kısa zamanda 3'üncü kreşini de açmaya hazırlanıyor. Yeni kreşin Toros Mahallesi'nde açılacağını ifade eden Esen, kreşin yapımına başladıklarını dile getirdi.

Vatandaşların belediye bünyesindeki kreşlere yoğun ilgi gösterdiğini belirten Başkan Esen, “Seçim döneminde vatandaşlarımızdan farklı mahallelerde kreş açılması yönünde yoğun talep geldi. Bu talebi karşılayabilmek için tüm hazırlıklarımızı tamamladık ve Toros Mahallemizde yeni bir kreş açmak için çalışmalara başladık. Kreşimizin yapımı kısa bir süre sonra bitecek. Koronavirüs pandemisinin sona ermesiyle de kreşimizi Konyaaltılı yurttaşlarımızın hizmetine açacağız. Koşullar ne olursa olsun eğitim faaliyetlerine her zaman büyük önem veriyoruz. O nedenle imkanlarımızla orantılı ilçemizde daha fazla kreş açmak istiyoruz. Böylece ailelerin yükünü hafifletip onların iş hayatına veya sosyal hayata zaman ayırmalarına olanak sağlamış olacağız. Şu an Uncalı ve Gürsu kreşlerimizde 3-6 yaş arasında 240 öğrencimiz eğitim görüyor. Hedefimiz, belediyemiz bünyesindeki kreş sayısını arttırıp daha fazla öğrenciye eğitim vermektir” dedi.