Konyaaltı'na Ukraynalı rakip

Tarihinde ilk kez çıktığı Avrupa sahnesinde ikinci turdaki rakibini her iki maçta da mağlup ederek bir üst tura yükselen Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı'nın üçüncü turdaki rakibi Ukrayna Temsilcisi HC Galychanka Lviv oldu.

Geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası'nda final oynama başarısı göstererek Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanan Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı'nda üçüncü tura yükselmenin sevinci yaşanıyor. İkinci turda eşleştiği Yunan rakibini her iki maçta da mağlup ederek taraftarını sevindiren Mavi Kelebekler'in üçüncü turdaki rakibi de belli oldu. Antalya'yı Avrupa'da temsil eden tek takım olan Konyaaltı'nın EHF Kadınlar Avrupa Kupası üçüncü turdaki rakibi Ukrayna'nın HC Galychanka Lviv takımı oldu.

32 takımın mücadele edeceği EHF Avrupa Kadınlar Kupası 3. Tur maçları 3-4 ve 10-11 Aralık tarihlerinde oynanacak. Diğer yandan Süper Lig mücadelesinde Adasokağı SK ile deplasmanda karşılaşacak olan Mavi Kelebekler, 20 Ekim Perşembe günü saat 13.00'te sahaya çıkacak. Yunan ekibiyle oynanan maçlarda Antalya seyircisinin çok güzel bir atmosfer oluşturduğuna dikkat çeken Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ‘'Üçüncü turda evimizde oynayacağımız karşılaşmada da taraftarımızdan aynı desteği alacağımıza inanıyorum. Oyuncularımız da dolu tribünler önünde daha coşkulu oynuyor. Bu turdaki iki maçta da yine iyi sonuçlar alarak şehrimizi Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğimize inancımız tam'' şeklinde konuştu.