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Konyaaltı'nda 100. yıla özel Emre Aydın konseri

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 100.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 100. yılını,17 Mayıs Cuma günü saat 22.00'de Konyaaltı Kent Meydanı'nda Emre Aydın konseriyle kutlayacaklarını söyledi.


Bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleriyle, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı birlikte kutlanacak. Konyaaltı Belediyesi de bir birinden renkli etkinliklerle bu özel günü kutlamaya hazırlanıyor. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 100. yılını, Antalyalılar ile birlikte kutlamak istediklerini söyledi.


17 Mayıs Cuma Günü saat 22.00'da Konyaaltı Kent Meydanı'nda sevilen pop müzik sanatçısı Emre Aydın'ın sahne alacağını dile getiren Semih Esen, tüm Antalyalıları bu konseri izlemeye davet etti.

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