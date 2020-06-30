Konyaaltı'nda 13 bin 500 vatandaş ‘Arabada Sinema' izledi

Konyaaltı Belediyesi'nin, Covid-19 salgını nedeniyle sinemaların kapalı tutulduğu dönemde başlattığı ‘Arabada Sinema' etkinliği sona erdi. Bir ay boyunca 25 film gösterimini yaklaşık 13 bin 500 sinemasever film izledi.

Covid-19 virüsü nedeniyle alınan tedbirler kapsamında birçok sosyal ve kültürel etkinliğin iptal edildiği bir dönemde Konyaaltı Belediyesi, sosyal mesafe kuralına uygun, vatandaşların birbirleriyle temas kurmadan kültür sanat etkinliği olan ‘Arabada Sinema' gerçekleştirdi. Arabada Sinema, Antalyalılar tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandı. İlk gün kayıtların 13 dakikada dolması nedeniyle Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, etkinliği bir aya yaydı. Arabada Sinema, etkinliği Türkiye'nin farklı belediyelerine de örnek oldu.

4 bin 500 araç etkinliğe katıldı

30 Mayıs'ta başlayan Arabada Sinema etkinliğinde bir ay süresince 25 farklı film gösterildi. 4 bin 500 aracın kayıt yaptırdığı etkinlikte 13 bin 500 Antalyalı film izledi. Film gösterimleri radyo frekansıyla araçların içinde izlenirken, çevrede ikamet eden vatandaşlar da böylelikle gürültü rahatsızlığı yaşamadı. Film gösterimlerine her gün yoğun bir katılım gerçekleşti.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Arabada Sinema etkinliğine yoğun ilgi gösteren Antalyalılara teşekkür etti. Başkan Esen, “Covid-19 tedbirleri kapsamında uzun bir süre evde kaldık. Yeni normal hayatın başlamasıyla bizler de adım adım bu hayata vatandaşlarımızı adapte etmeye çalışıyoruz. Sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde vatandaşlarımızı Arabada Sinema ile sinema tutkusunu yeniden yaşatmak istedik. Bu etkinlik çok yoğun bir ilgi gördü. Birkaç gün yapmayı planladığımız Arabada Sinema'yı gelen yoğun talep üzerine bir aya yaydık. Böylelikle birçok yurttaşımıza ulaştık. Film izlemeye gelen, bizlere destek veren tüm yurttaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.