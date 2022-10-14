Konyaaltı'nda 166 ağaç kesilmekten kurtuldu

Konyaaltı Belediyesi son yıllarda geri dönüştürülebilir atıklar ile ilgili çalışmalarına hız kazandırdı. Çevre Koruma Müdürlüğü'nün ismini değiştirerek İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yapan belediye, bu alandaki çalışmalarını da çeşitlendirerek geri dönüşüme daha fazla katkı sağlıyor. İklim konusunun yakın zamanda siyasilerin gerçek gündemi haline geleceğini belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Şu an çevreci insan ve sivil toplum kuruluşlarına marjinal olarak bakılıyor. Ama maalesef bu şekilde gitmesi halinde her şey geç olabilir. Yakın zamanda iklim konusu tüm konuların önüne geçecektir. Siyasetin de birinci gündemi haline geleceğini düşünüyorum” dedi.

46 bin ağaç kurtarıldı

Konyaaltı Belediyesi, kitap ve atık ambalaj toplama kampanyası ile 46 bin 716 ağacı kurtardığı gibi atmosfere 34 milyon 075 bin 200 metre küp sera gazı yayılmasına da engel oldu. Konuyla ilgili rakamları veren Başkan Esen, şöyle konuştu; “4 ay önce başladığımız kitap toplama kampanyası çerçevesinde 9 bin 800 kilogram kitap ile 166 adet ağacı kurtararak 121 milyon 520 bin metreküp sera gazı yayılımını engellemiş olduk. Topladığımız kitaplardan 6 bin 500 adedini kütüphanemize ayırarak 2 bin 500 tane öğrencimize ulaştırdık. Ayrıca 2022 yılının ilk 9 ayında yaptığımız çalışmalar sonucunda 2 bin 748 ton ambalaj atığını toplayarak geri dönüşüme kazandırdık. Tüm bu çalışmalar sonucunda 46 bin 716 ağacımızı kurtararak 34 milyon 075 bin 200 metre küp sera gazı yayılımına engel olduk.”