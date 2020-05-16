Konyaaltı'nda 19 Mayıs coşkusu 3 gün sürecek

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı haftasında, 17-18 ve 19 Mayıs'ta gezici otobüs ile Konyaaltı sokaklarında konserler düzenleyeceklerini söyledi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri, korona virüs tedbirleri kapsamında iptal oldu. Konyaaltı Belediyesi de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'inci yılında kutlamaları vatandaşın ayağına götürecek. 17, 18 ve 19 Mayıs günleri Konyaaltı sokaklarında gezici otobüsle konserler gerçekleştirilecek. Üç gün boyunca Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası Konyaaltı sokaklarına bayram coşkusunu taşıyacak.

17 Mayıs Pazar ve 18 Mayıs Pazartesi akşamı Mavi Akustik grubu konserler verecek. 19 Mayıs Salı günü ise Oda Orketrası ve Mavi Akustik grubu birlikte sahne alacak. Gezici otobüs ile sosyal mesafe kurallarına uygun olarak, 19 Mayıs Gençlik Bayramı'nın 101'inci yıl coşkusunu vatandaşlarda balkonlarından katılma fırsatı bulacak.

"Balkonlardan katılalım"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'inci yılının büyük bir coşku ile kutlamak istediklerini ancak, korona virüs salgını nedeniyle bayram coşkusunun evlerde yaşanacağını söyledi. Semih Esen, “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 101 yıl önce kurtuluş mücadelemizi başlattı. Gönül isterdi ki bu Ata'mızın gençlerimize armağan ettiği 19 Mayıs Gençlik Bayramımızı büyük bir coşku ile kutlayalım. Ancak, bu yıl bayramımızı meydanlarda değil, evlerde kutlayacağız. Bizler de bu coşkuyu, vatandaşlarımızın evlerine taşıyacağız. Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestramız ve Mavi Akustik grubu üç gün boyunca Konyaaltı'nın tüm cadde ve sokaklarını gezerek, konser gerçekleştirecek. Gezici otobüsümüz konser verdiği sırada vatandaşlarımızdan balkonlarına eşlik etmelerine istiyoruz. Sosyal mesafe kurallarına uyarak, evlerimizden 19 Mayıs coşkumuzu birlikte yaşayalım” dedi.