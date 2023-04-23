Konyaaltı'nda 23 Nisan coşkusu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Konyaaltı Belediyesi'nin HayatPark'ta düzenlediği etkinliklerle kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 103'üncü açılış yıldönümü, Konyaaltı Belediyesi'nin HayatPark içerisinde hazırladığı birbirinden renkli gösterilerle, 7'den 70'e binlerce vatandaşın katılımıyla kutlandı. Saat 11:00'de Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, muhtarlar, vatandaşlar ve çocukların katılımıyla gerçekleşen kortejle başlayan etkinlikler, çocuklara yönelik gösterilerle devam etti. HayatPark içerisinde farklı noktalara kurulan oyun ve gösteri alanlarında gün boyu süren etkinlikler, çocuk maskot şovu, jonglör, balon şovu, şişme ve ahşap oyun parkı, geleneksel çocuk oyunları gibi keyifli aktivitelerle devam etti. Etkinlik alanını dolduran çocuklar ve ebeveynleri, HayatPark içerisinde renkli görüntüler oluşturdu.

Depremzede çocuklar unutulmadı

Çocuklarını alarak şenlik alanına gelen vatandaşların yoğun ilgisinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayram olan 23 Nisan'ın yanı sıra Ramazan bayramıyla birlikte çifte bayram kutladıklarını söyledi. Akıllarının hep deprem bölgesindeki çocuklarda olduğunu vurgulayan Başkan Esen, “Keşke onlar da burada bu coşkuyu, bu sevinci yaşayabilselerdi. Üzülüyoruz tabii ki. Ama onlara da iki gün önce buradaki çocukların paylaşım duygularının ürünü olan hediyeler, bayramlıklar, oyuncaklar götürdük. Onların da mümkün olan en iyi şekilde mutlu olmalarını sağladık. Buradaki çocukların ve belediyemizin hediyelerini oradaki çocuklarımıza teslim ettik. Bu bayram en büyük tesellimiz, deprem bölgesindeki acılı çocukların yüzlerindeki küçücük gülümsemeydi'' şeklinde konuştu.

"Geleneksel hale getiriyoruz"

HayatPark'ta ilk 23 Nisan kutlamalarını yapmaya karar verdiklerinde, bunun geleneksel hale gelmesini düşündüklerinin altını çizen Başkan Esen, sözlerine şöyle devam etti, “Hatta öyle ki, hiçbir organizasyon duyurusu yapılmasa bile, 23 Nisan günü bütün çocukların HayatPark'ta toplanacağı bir hale getirmek istemiştik. Gün geçtikçe daha iyi oluyor. Çocuklar burada, kendi bayramlarını kendilerinin kutlayacağı bir ortam oluştuğunu görüyor. Böylece her geçen sene daha fazla çocuğumuz buradaki etkinliklerde yer alıyor. Tüm çocuklarımızı gözlerinden öpüyorum. Onlar inşallah hayatları boyunca hep güzel şeyler yaşar. İyi eğitim alıp, hem kendilerine hem de ülkelerine çok büyük katkıları olur. Mutlu, huzurlu bir hayatları olsun. Allah herkesin çocuğunu korusun''