Konyaaltı'nda 300 öğrenciye eğitim desteği

Konyaaltı Belediyesi, gençlere eğitim desteğini sürdürüyor. Konyaaltı Belediyesi Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM) çatısı altındaki etüt merkezinde öğrenciler, hem lise hem de üniversite giriş sınavlarına hazırlanmalarına imkan sağlayan kurslara devam ediyor.

300 kişinin eğitim aldığı etüt merkezinde öğrenciler, okul derslerine yönelik de destek alıyor. Üniversiteye hazırlık kurslarında öğrencilere eşit ağırlık ve sayısal olmak üzere iki ayrı branşta dersler veriliyor. 8. sınıflar için açılan kurslarda 5 grupta 90 öğrenci, 11. sınıflar için açılan kurslarda 2 grupta 40 öğrenci, 12'nci sınıflar için 4 grupta 70 öğrenci ve mezun öğrenciler için açılan kurslarda 5 grupta 100 öğrenci eğitim görüyor.

KONSEM etüt merkezinde öğrencilere ücretsiz eğitim hizmeti verdiklerini belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, alanlarında uzman eğitmenlerin öğrencilere destek olduğunu söyledi. Esen, “300 öğrencimiz sınavlara hazırlık ve derslerinde destek almak için eğitim alıyor. Her yıl kurslara gelen öğrenci sayısı artıyor. Sınavlarda başarı oranı aynı paralelde ilerliyor. Ülkemizin geleceği olan gençlerimize belediye olarak birçok alanda destek sağlıyoruz. Gençlerimiz, kurs merkezlerimizde bilimin ışığında, kaliteli eğitim alıyor. Öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.