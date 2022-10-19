Konyaaltı'nda 6 ülkeden yaklaşık 500 sporcu uluslararası yüzme yarışında buluşacak

Etkinlikte 6 ülkeden yaklaşık 500 sporcu birinci olmak için ter dökecek.

Uluslararası An-Aqua Yüzme Yarışı 2022'ye ev sahipliği yapacak olan Konyaaltı Belediyesi, 22-23 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek etkinliğin hazırlıklarına devam ediyor. Konyaaltı Belediyesi An-Aqua Swimming Race beş farklı etaptan oluşacak. Takım Yarışı, 600 metre, 1500 metre, 3000 metre ve 6000 metre mesafelerden oluşacak. Konyaaltı Belediyesi'nin önündeki sahilden start alacak sporcular yine aynı noktada bitirecek.

Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk kadını olan Bengisu Avcı da katılacak

İngiltere ve Fransa'yı ayıran Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk kadını olan Bengisu Avcı'nın da yer alacağı Konyaaltı Belediyesi An-Aqua Swimming Race etkinliğine profesyonel sporcuların yanı sıra yüzme sporuna gönül vermiş amatör sporcular da katılacak. Etkinlikle Türkiye'nin en önemli turizm ve spor kentlerinden biri olan Antalya'ya uluslararası sürdürebilir bir yüzme etkinliği kazandırılması hedefleniyor. Katılım gösteren ülkeler arasında İsrail, Ukrayna, Rusya, İran ve Fas olacak.

“Yaptığımız her şey Antalya'nın turizmden daha fazla gelir etmesi içindir”

Etkinlik ile ilgili bir basın açıklaması yapan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Yarışma 4 ayrı kategoride yapılacak. Yaklaşık 6 ülkeden 500 sporcu katılacak. İlk defa yaptığımız için bu yıl katılımın olabileceğinin çok daha üzerinde olacağını düşünüyoruz. Bunu da gelenekselleştirip, önümüzdeki yıllarda tıpkı Ultra Maraton gibi uluslararası yarışlardan bir tanesi haline gelecek. Her sene bir sonraki sene eksiklerimizi gidereceğiz. Antalya'nın sadece deniz turizmi değil spor turizmi açısından da önemli destinasyonlardan birisi haline gelmesini amaçlıyoruz. Bu anlamda kendimize katkı koyarsak çok mutlu olacağız. Yaptığımız her şey Antalya'nın turizmden daha fazla gelir etmesi içindir” dedi.

“Biz spor turizminin çok daha güçlü noktalara gelmesini istiyoruz”

Başkan Esen konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Tüm sporcularımızda çiftli bileklik olacak, takip edilecek. Tüm ekipler olası bir durum için hazır olacak. Güvenlikleri için her şey düşünüldü. Biz hem Türkiye'nin hem de Antalya'nın çağdaş yüzünü yurt dışına ne kadar gösterirsek o kadar çok mutlu oluyoruz. Çağdaş ve huzurlu bir Türkiye imajı huzur ve refah olarak dönecektir. Turizm pastasından çok daha fazla pay alan ülkelerin seviyesine çıkmak için herkesin bir şeyler yapması lazım. Biz spor turizminin çok daha güçlü noktalara gelmesini istiyoruz. Bu tur organizasyonlarda Uluslararası federasyon para ödülü verilmesini doğru bulmuyor. Biz para ödülü verip vermem konusunda tereddüt yaşadık. Dünyada verilmemesi yönündedir. Sadece madalya ödülü olacak.”

Etkinliğin organizasyon sorumlusu Ali Cem ise, “Yarış iki gün sürecek. Kısa etaplar ve takım yarışı cumartesi günü yapılacak. Sabah saat 08.30'da başlayacak. Bir terslik çıkmazsa Manş denizini geçen Bengisu Avcı da yer alacak. Konyaaltı Belediyesi önünden start alacak. Sadece yüzme olacak” ifadelerini kullandı.