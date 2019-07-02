Konyaaltı'nda adım adım Fasulye Şenliğine

Yarbaşçandır Mahallesi'nde 5 bin metrekare tarlada Çandır fasulyesi üretimi yapan Konyaaltı Belediyesi bu yıl da ekim çalışmasını tamamladı.

Yarbaşçındır Mahallesinde mülkiyeti Belediyeye ait olan 5 bin metrekare tarlada Çandır fasulyesi yetiştiren Konyaaltı Belediyesi, ekim çalışmalarına başladı. Ülkemizde üretimi neredeyse durma noktasına gelen Çandır fasulyesine yeniden hayat veren Konyaaltı Belediyesi, fasulyenin patent alımı noktasında da sona gelindiğini duyurdu.

Belediye olarak Çandır fasulyesi üretimini önemsediklerini dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Park Bahçeler Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisleri tarafından en verimli ürün elde edilecek şekilde tarlada ekim çalışmalarına başladıklarını söyledi. Semih Esen, ilk olarak traktörle sürülen ve ardından da fasulye ekimi yapılan tarladan ortalama 500 kilo ürün elde etmeyi planladıklarını kaydetti.

"Çiftçimizi teşvik ediyoruz"

Başkan Semih Esen, “Kurufasulyenin en önemli türlerinden biri olan ve ismini de Yarbaşçandır Mahallemizden alan Çandır fasulyesi ülkemizde yok olma noktasına geldi. Konyaaltı Belediyesi olarak iki yıldır hem çiftçimizi teşvik etmek, hem de bu değerimizi yaşatmak adına kendi tarlamızda Çandır fasulyesi üretimi yapıyoruz. Elde ettiğimiz ürünü de Çandır Fasulye Şenliğinde yemek olarak hemşehrilerimize ikram ediyoruz. Bunun yanısıra da Çandır fasulyesi patentini almak istiyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız da son aşamaya gelmiş durumda.” diye konuştu.