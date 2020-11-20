İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konyaaltı'nda AKUT'a destek konseri

Konyaaltı Belediyesi ile Yörük Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (YÖRSİAD) birlikte düzenlediği organizasyonda, dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, AKUT yararına konser verdi.

Konyaaltı Belediyesi ile Yörük Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (YÖRSİAD) birlikte düzenlediği organizasyonda, dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, AKUT yararına konser verdi.


Konyaaltı Belediyesi, Arama Kurtarma Derneği'nin (AKUT) yararına YÖRSİAD ile özel bir konser düzenledi. Türkiye'nin piyanoda adını duyuran Gülsin Onay, YÖRSİAD Filarmoni ile Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde sahneye çıktı. Murat Ömür Tuncer'in şefliğinde gerçekleştirilen konserde, gerek sahne gerek ise seyirci bölümünde pandemiyle ilgili tüm tedbirler alındı. Konseri ön sıralardan izleyen YÖRSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Ege, konserin bilet satışlarından elde edilecek gelirin AKUT'a bağışlanacağını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.