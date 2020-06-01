Konyaaltı'nda ‘arabada sinema' keyfi devam ediyor

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 30 Mayıs Cumartesi günü “Aile Arasında” sinema filmiyle başlayan ‘arabada sinema' keyfinin, 3 Haziran Çarşamba günü “Mandıra Filozofu” filmiyle devam edeceğini söyledi.

Koronovirüs ile mücadele kapsamında yapılan “Evde Kal” çağrıları nedeniyle tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Antalya'da da sosyal etkinliklere ara verildi. Konyaaltı Belediyesi ise özellikle açık hava etkinliklerinin iptal edildiği bu dönemde, ‘arabada sinema' projesiyle Antalya'da bir ilke imza attı. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 30 Mayıs Cumartesi günü “Aile Arasında” sinema filmiyle başlayan ‘arabada sinema' etkinliği ile vatandaşları, günlerdir özlemle bekledikleri, son derece güvenli bir sosyal etkinlikle buluşturduklarını söyledi. Konyaaltı Belediyesi'nin resmi internet sayfasından yapılan rezervasyonların, etkinliğin duyurulduğu an itibariyle ilk 14 dakikada içinde dolduğuna dikkat çeken Başkan Semih Esen, Antalyalıların büyük ilgi gösterdiği bu etkinliğe iki gün süreceği tahmin edilen yağmur nedeniyle ara verdiklerini bildirdi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan hava raporu tahminine göre 1-2 Haziran günleri Antalya'da sağanak yağış göründüğünü ifade eden Başkan Esen, ‘arabada sinema' keyfinin 3 Haziran Çarşamba günü kaldığı yerden devam edeceğini duyurdu.

3 Haziran Mandıra Filozofu

Korona ile ilgili tedbirleri hiçbir ortamda elden bırakmadıklarını dile getiren Semih Esen, “Arabada sinema etkinliğimizde her araç içerisinde en fazla üç kişi bulunabiliyor. Uncalı Mahallesi açık pazarına kurulan beyaz perde sinema için en fazla 150 araç kabul ediliyor. Dolaysıyla vatandaşlarımız kendi araçları içerisinde son derece güvenli bir şekilde film izleyebiliyor. Sağanak yağış nedeniyle ara verdiğimiz ‘arabada sinema' keyfine, 3 Haziran Çarşamba günü saat 21.00'de ‘Mandıra Filozofu' ile devam edeceğiz. 5 Haziran Cuma günü Son Osmanlı ‘Yandım Ali', 6 Haziran Cumartesi günü ‘Bizim İçin Şampiyon', 7 Haziran Pazar günü ise ‘7. Koğuştaki Mucize' sinema filmiyle Antalyalılara, o özledikleri film gecelerini yaşatacağız” dedi.