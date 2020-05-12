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Konyaaltı'nda berber ve kuaförlere sağlık kiti

Konyaaltı Belediyesi, uzun bir aradan sonra yeniden hizmet vermeye başlayan kuaför ve berber salonlarına yüzey temizleyici, dezenfektan ve maske dağıttı.


Konyaaltı Belediyesi, halk sağlığı açısından herhangi bir olumsuz oluşmaması için tedbiri elden bırakmıyor. Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uzun süredir kapalı olan ve 11 Mayıs Pazartesi günü itibariyle de yeniden hizmete açılan 183 berber ve kuaföre Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri dezenfektan, maske ve yüzey temizleyicisi dağıttı.


Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Korona virüs tedbirleri kapsamında kuaför ve berberler yaklaşık 2 ay boyunca kapalıydı. Alınan tedbirler kapsamında yeniden hizmet vermeye başladı. İlçemizde hizmet veren kuaför ve berberlere belediye olarak desteğimiz devam ediyor. Kuaför, berberler ve müşterilerinin kullanması için dezenfektan, maske ve yüzey temizleyici dağıtımına başladık. Belediye olarak tedbirleri elden bırakmıyoruz ve halkımızın sağlığı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeniden hizmet vermeye başlayan kuaför ve berberlerimize kolaylıklar diliyorum" dedi.


İlçedeki berberlerden Mehmet Gökkılıç, Konyaaltı Belediyesi'nin bu dönemde kendilerini hiç yalnız bırakmadığını söyledi. Konyaaltı Belediyesi tarafından bugün de dezenfektan, maske ve yüzey temizleyici hediye edildiğini dile getiren Mehmet Gökkılıç, teşekkür etti.


Berber Erhan Kahramanoğlu ise Konyaaltı Belediyesi'nin dezenfektan, maske ve yüzey temizleyici hediyesi ile çok mutlu olduklarını belirterek, berber ve kuaför çalışanları olarak bu süreçte üzerİlerine düşen tedbirleri aldıklarını söyledi.

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