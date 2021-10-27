Konyaaltı'nda Cumhuriyet coşkuyla kutlanacak

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle kutlayacaklarını belirterek, vatandaşları HayatPark'a davet etti.

Cumhuriyet'in 98'inci kuruluş yıl dönümü Konyaaltı'nda coşkuyla kutlanacak. Konyaaltı Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletine armağan ettiği Cumhuriyet için özel etkinlikler hazırladı. ‘HayatPark'ta Cumhuriyet Bayramı Şenlikleri' kapsamındaki etkinlikler, 29 Ekim Cuma günü saat 12.00'de bando gösterisi ile başlayacak. Akşam 22.00'ye kadar sürecek etkinliklerde sırasıyla çocuk tiyatrosu, farklı ülkelerin katılacağı dans gösterileri, 98. Yıl Cumhuriyet Çocukları Resim Yarışması ödül töreni, Atatürk ve yemek söyleşisi, çocuk korosu, Burcu Ayyıldız-Burcu Söylemez konseri, Kuva-yi Milliye tiyatro oyunu, Mavi Akustik konseri, Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu ve Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası sahne alacak. Saat 12.00 ile 18.00 arasında da çocuklar için eğlenceli atölyeler yer alacak.

“Cumhuriyet'i coşkuyla kutlayacağız”

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Atatürk'ün emaneti Cumhuriyet'i coşkuyla kutlamak için bütün vatandaşları şenliklere davet etti. Pandemi koşullarını dikkate alarak hazırlık yaptıklarını belirten Başkan Esen, “Türk Milleti'nin en büyük kazanımı Cumhuriyet'tir. Halkın egemenliğinin ilan edildiği, halk iradesinin üzerinde daha büyük bir irade olmadığını ilan eden Cumhuriyet'i her koşulda savunmak, coşkuyla kutlamak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir. Bayramımız şimdiden kutlu olsun” dedi.