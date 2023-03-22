Konyaaltı'nda denizin dibinde yakışmayan görüntüler

Dr. Mehmet Gökoğlu, turizm kenti Antalya'da bulunan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ndeki deniz altı kirliliğine dikkat çekti. Gökoğlu tarafından denizin dibinde görüntülenen sigara izmaritlerinin, adeta yuvalandığı görüldü.

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, denizin üstü kadar altındaki kirliliğe de dikkat çekmek için 22 Mart Dünya Su Günü sebebiyle Konyaaltı Sahili'nde dalış gerçekleştirdi. Yaklaşık yarım saat su altında kalan Gökoğlu; yüzlerce sigara izmariti, plastik şişe, kadın hijyen paketi, sigara paketi görüntüledi.

"Sigara içenler sadece kendilerini değil, doğayı da kirletiyor"

Denize çöp bırakılmasına tepki gösteren Mehmet Gökoğlu, "Biz zaman zaman deniz altındaki kirliliğe dikkat çekmek için, insanların denizleri temiz tutması için dalışlar yapıyoruz. Sahilde kıyıda oturanlar atıklarını çöp kutusuna atmıyorlar. Bu atıklar denize ulaşıyor. Denizin altında çok sayıda sigara izmariti var. Dikkat ederseniz sigara içenlerin sadece kendilerini zehirlemediklerini doğayı da kirlettiklerini görebiliyoruz. Onun dışında kadın bezi, plastik atıklar, alkol şişeleri, sigara paketleri gibi çöpler gördük. Islak mendiller dağılmadığı için yığınlar oluşturuyor. Çirkin bir görüntü oluyor" dedi.

22 Mart'ın Dünya Su Günü olduğunu hatırlatan Gökoğlu, "Su yaşam demektir, suyu kirleten kendisini kirletir. Gerek tatlı sular olsun gerekse tuzlu sular olsun, bizim geçim kaynağımızdır. Yaşamın kendisidir" ifadelerine yer verdi.