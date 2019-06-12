Konyaaltı'nda dere yatakları temizleniyor

Konyaaltı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçede bulunan dere yataklarında temizlik çalışması başlattı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) yetki ve sorumluluğunda olan dere yatakları, ASAT ile ortaklaşa yürütülen çalışmayla temizleniyor. Temizlik ekipleri, Pınarbaşı Kapalı Pazar yanında bulunan Arapsuyu 1 Deresi'nde özellikle otlar ve çamurlar başta olmak üzere her türlü atıklar temizleniyor.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, dere yataklarının sık sık temizlendiğini belirterek, “ASAT yetki ve sorumluğunda bulunan dere yatakları, ASAT ile ortaklaşa yaptığımız çalışmayla birlikte temizleniyor. Dere yataklarını dolduran ot, çamur ve her türlü atıkları ekiplerimiz temizliyor. Özellikle yaz aylarında sinek ve haşere gibi canlıların üreme noktası olan dere yataklarında bu çalışmayla birlikte bunun da önene geçilecek. Temizlik çalışmasıyla birlikte dere yataklarında zaman zaman oluşan görüntü kirliliği de ortadan kalkıyor” dedi.