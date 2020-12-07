Konyaaltı'nda dört mahalleye ana şebeke hattı

Antalya Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirdiği çalışma ile Konyaaltı'nda dört mahallenin içme suyu sorununu çözüyor. Doyran, Gökçam, Karatepe ve Bahtılı Mahallelerine 2 bin 500 metre ana şebeke hattı döşeniyor.

Antalya'nın merkez Konyaaltı İlçesi'ne bağlı Doyran, Gökçam, Karatepe ve Bahtılı Mahallelerine içme suyu sağlayan ana şebeke hattının çok sık arıza vermesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri kolları sıvadı. Eskiyen hattın yıprandığı ve ekonomik ömrünü tamamladığı göz önüne alınarak söz konusu kısmın yenilenmesi için çalışma başlatıldı.

Tasarruf sağlanacak

Bölgede devam eden çalışma ile 2500 metre ana şebeke hattı döşeniyor. En kısa sürede tamamlanması beklenen imalat sonrasında yeni hattan sağlanacak olan içme suyu, dört mahallede yaşayan vatandaşlara daha sağlıklı ve kesintisiz olarak ulaşacak. Sıklıkla yaşanan arızaların son bulacağını belirten ASAT yetkilileri yapılan yeni imalat ile birlikte onarım bedellerinin yanı sıra su kayıp kaçağın önüne geçileceğini, büyük oranda tasarruf sağlanacağını da vurguluyor.