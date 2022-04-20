Konyaaltı'nda down sendromlu çocuklar saksılara çiçek dikti

Kursun teorik dersleri Konyaaltı Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince, Konyaaltı Kaymakamlığı Toplantı salonunda yapıldı. Kursun açılışında konuşan Konyaaltı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Canan Otruş, “Kursun açılmasındaki amaç, çocuklarımızın eğlenerek öğrenmelerini sağlamak, onların gelişimlerine katkı sağlamak, yeni deneyimler kazanmalarına yardımcı olmak, sosyalleşmelerini sağlamak ve farkındalıklarını sağlamaktır” dedi.

İlk uygulama dersi Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, çiçek serasında yapıldı. Konyaaltı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisleri özel çocuklara uygulama dersi öncesi çiçek dikme ile ilgili bilgi verdi. Çiçek dikmekten çok mutlu olan çocuklar diktikleri çiçekleri evlerine götürdüler.