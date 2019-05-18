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Konyaaltı'nda Emre Aydın ile bayram coşkusu

ANTALYA (İHA) – Konyaaltı Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği etkinlikler devam ediyor.

ANTALYA (İHA) – Konyaaltı Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği etkinlikler devam ediyor. Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yıl coşkusu Konyaaltı'nda Emre Aydın konseriyle kutladı. Etkinlikler kapsamında son olarak Konyaaltı Kent Meydanında sahne alan sanatçı Emre Aydın, binlerce Antalyalıya konser verdi.



Her fırsatta kucaklaşacağız


Ersin Show ile başlayan gecede sahneye çıkan otizmli Taylan Hartavi, keman gösterisiyle izleyenlerle buluştu. Taylan Hartavi'nin konseri sonrası konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen,“19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 100. yılını, Konyaaltı'nda binlerce vatandaşımızla birlikte coşku içinde kutluyoruz. Atamız bizlere cumhuriyeti bırakırken, çocuklarımıza 23 Nisan'ı gençlerimize 19 Mayıs'ı, 30 Ağustos Zafer Bayramını ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını armağan etmiştir. Sizlere buradan söz veriyorum. 7'den 77'ye herkesi kucaklayan bir belediye olacağız. Bugün olduğu gibi bundan böyle her fırsatta hemşehrilerimizle kucaklaşacağız” dedi.



Aydın söyledi gençler eşlik etti


Konuşmaların ardından sahneye çıkan sanatçı Emre Aydın, sevilen şarkılarını seslendirdi. Alanı dolduran gençler, Emre Aydın'ın şarkılarına eşlik ederek, bayram coşkusuna ortak oldu. Gecenin sonunda ise Semih Esen, sanatçı Emre Aydın'a çiçek ve plaket takdim ederek teşekkür etti.

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