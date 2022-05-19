Konyaaltı'nda Gençlik Konserleri

Konyaaltı Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlediği Gençlik Konserleri'nin ilkinde sanatçı Cengiz Ateş sahne alırken, müzikseverler konsere ilgi gösterdi.

Konyaaltı Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde düzenlediği konserde sanatçı Cengiz Ateş sahne alırken, 7'den 70'e alanı dolduran vatandaşlar şarkılar eşliğinde keyifli bir akşam geçirdi. Belediyenin sahil tarafında düzenlenen konserde Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası da sahnedeki yerini aldı. Uzun süredir belediyenin müzik akademisinde eğitim alan genç müzisyenler, sahnede usta müzisyenleri aratmadı. Cengiz Ateş'in söylediği birbirinden keyifli şarkılarla coşan seyirciler, o anları ölümsüzleştirmek için cep telefonuna sarıldı.

Sahnede kısa bir konuşma yapan Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, alanda bulunan izleyicilere Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in selamını ileterek, “Burada sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ne mutlu ki Ulu Önderimiz bizlere, gençlerimize böyle değerli bir emaneti bıraktı” dedi. Gençler için durmadan çalıştıklarını ifade eden Bostan, düzenledikleri etkinler ile 19 Mayıs coşkusunu tüm Antalyalılara yaşatmak istediklerini ifade etti. Bostan, bu akşam Ufuk Beydemir konseri ile kutlamaların süreceğini söyleyerek, tüm Antalyalıları konsere davet etti.