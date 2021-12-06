Konyaaltı'nda Güçlü Kadın Güçlü Yarınlar Çalıştayı

Konyaaltı Belediyesi, Uluslararası Lions Dernekleri 118-R Yönetim Çevresi ve Konyaaltı Lions Kulübü ile ‘Güçlü Kadın Güçlü Yarınlar' çalıştayı düzenleyecek.

Konyaaltı Belediyesi, Uluslararası Lions Dernekleri 118-R Yönetim Çevresi ve Konyaaltı Lions Kulübü ortaklığıyla ‘Güçlü Kadın Güçlü Yarınlar' çalıştayı düzenliyor. 8 Aralık Çarşamba günü saat 13:30-17:00 saatleri arasında Nazım Hikmet Fuar ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek çalıştayda, kadın haklarının nasıl kazanıldığı, şiddetin sosyolojik yapısı, uygulamada kadınların yaşadıkları sorunlar, çözüm yolları ve kanun maddeleri ele alınacak.

Önemli isimler yer alacak

Moderatörlüğünü Kemer Türk Kadınlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Burçin Çakın'ın yapacağı çalıştayda, Antalya Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu Üyesi Avukat Pınar Toğaç Bulut, Akdeniz Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurşen Adak ve Bursa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Avukat Nevin Palacıoğlu Canbaz konuşmacı olarak yer alacak. Çeşitli ikramlar, müzik ve serginin de yer alacağı etkinliğe vatandaşlar ücretsiz katılabilecek.