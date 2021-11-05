Konyaaltı'nda iki sokak arasına bin 500 ton sıcak asfalt

Gürsu Mahallesi'nde 353 Sokak ile 372 Sokak arasındaki yolu sıcak asfaltla kaplayan ekipler, bu yolda bin 500 ton sıcak asfalt kullandı. Ekipler, buradaki çalışmanın tamamlanmasının ardından Uluç Mahallesi'nde 1115 Sokak ile 1294 Sokak arasındaki yolu asfaltlama işlemlerine başladı.

“Kırsal bölgelerde de çalışma var”

Şehir merkezinin yanı sıra Konyaaltı Belediyesi ekipleri, aynı zamanda kırsal bölgelerde de asfalt işlerini sürdürüyor. Gökdere ile Gedeller arasındaki yolu emisyonlu sathi asfalt ile kaplayan ekiplerin etaplar halinde çalışmaları sürüyor. 16 kilometrelik yolun kısa süre içinde tamamlanması planlanıyor. Bu yoldaki çalışmaların ardından ekipler, Sinan Değirmeni ile Alimpınarı bağlantı yolu, Harımyurt, Aşağıkaraman ve Bahtılı bölgelerinde çalışmalarını sürdürecek.

“Yollardaki konforu artırıyoruz”

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ilçe genelinde planlama dahilinde yollarda düzenleme yaptıklarını söyledi. Acil ihtiyaç doğrultusunda çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Başkan Esen, “Gürsu'daki çalışmalar tamamlandı ve yolu yeniden trafiğe açtık. Ekiplerimiz şimdi de Uluç Mahallesi'nde bazı sokaklarda asfaltlama işlemlerine başlayacak. Kırsal bölgelerde de yeni yollar açmanın yanında bozuk olan yolları sürekli elden geçiriyoruz. Konyaaltı'nın her sokak ve caddesinin konforlu olması için çalışıyoruz” dedi.