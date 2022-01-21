Konyaaltı'nda ilk kez su kültürü ortamında marul dikildi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ilk defa su kültürü ortamında marul yetiştiriciliği yapıldı.

Konyaaltı İlçesi Karatepe Mahallesinde 1 dekarlık cam serada su kültürü ortamında marul yetiştiriciliği yapan çiftçiyi Konyaaltı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Canan Otruş ve teknik personel ziyaret etti. Çiftçi Cavit Çınar, su kültürü ortamında marul yetiştiriciliğine nasıl başladığını anlattı. Konu ile ilgili Japonya'ya gittiğini bu yetiştiriciliği yerinde gördüğünü anlatan Çınar, bu sistemde başlangıçtaki yatırım giderlerinin yüksek olduğunu, bunun karşılanması durumunda tesiste yılda 6 defa hasat yapılabildiğini anlattı. Tesise 100'lük PVC borularının üzerine 30 santimetre aralıklarla delikler açılarak özel aparatla marul fideleri dikildiğini, bu şekilde bin metrekarelik yetiştirme alanına 10-12 bin adet arasında marul fidesinin dikildiğini belirtti.

“Bu sistemle değişik sebzeler üretmek istiyor”

Yetiştirme esnasında zirai ilaç kesinlikle kullanmadığını, bu sistemde hastalık ve zararlılardan ari bir yetiştiricilik yaptığını anlatan Çınar, üretimde, marulun besin isteklerini dışarıdan su ve gübre kullanarak desteklediğini söyledi. Bu yetiştirme sisteminde standart ürün elde ettiğini, verim olarak yüksek verim aldığını, üreticilerin standart ürün üretemediklerini ve pazarda ürün pazarlayanların standart ürün bulamadıklarını, standart ürün bulunması durumunda pazarlamada sorun olmayacağını söyledi. Çiftçi ürettiği ürünleri normal satış fiyatının üstünde ve pazar sıkıntısı çekmeden sattığını, bu işe girdiğinden dolayı mutlu olduğunu belirterek bundan sonra bu sistemle değişik sebzeler yetiştirmek istediğini söyledi.

“Avokado üreticisine ziyaret”

İlçe Müdürü Canan Otruş, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın İyi Tarım Uygulamaları Desteğinden bahsederek, üreticilerin yanında olduklarının altını çizdi. İlçe Müdürü Canan Otruş ve teknik personeli daha sonra avokado fidan üreticisi Ziraat Mühendisi Kaan Sıtkı Kaymaz'ı üretim yaptığı serada ziyaret etti.

Daha çok zutano çeşidini yetiştirdiklerini söyleyen Ziraat Mühendisi Kaan Sıtkı Kaymaz, avokadonun hem sıcaktan hem de soğuktan etkilendiğini belirtti. Avakado meyvesi 15-35 derece sıcaklık arasında yetişebildiğini, bunun dışında verimde düşmeler olduğunu söyledi. Fidan yetiştiriciliğinin zor olduğunu vurgulayan Kaymaz, bu yıl 12 bin 300 tohum ektiklerini söyledi.