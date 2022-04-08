Konyaaltı'nda iş makinalarının giremediği sokaklara parke taşı

Çalışmalar, iş makinalarının giremediği 6 sokakta devam edıyor. Önceki günlerde Karatepe Mahallesi'nde bir dizi incelemede bulunan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, tespit ettikleri aksaklıkları gidermek için hızlıca harekete geçtiklerini söyledi. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerini bölgeye sevk ettiklerini belirten Esen, “Karatepe Mahallemizin ihtiyaçlarını tespit ettik. Şimdi bu ihtiyaçları çözüme kavuşturmak için ekiplerimiz bölgede çalışmalarına başladı” dedi.

“Çalışmalar hızlı ilerliyor”

Konyaaltı Belediyesi'nin Karatepe Mahallesi'nde sürdürdüğü çalışmaları yerinde takip eden mahalle muhtarı Hüseyin Yılmaz Gezer, çalışmaların kısa sürede biteceğini ifade etti. Konuyla ilgili Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ile görüştüğünü aktaran Gezer, “Geçtiğimiz süreçte belediyemiz tarafından mahallemiz içerisinde sathi asfalt kaplama çalışması yapılmıştı. İş makinalarının giremediği, özellikle kombi denilen asfalt makinasının giremediği dar sokaklarımız vardı. Bu konuyu başkanımıza arz ettiğimde, kilit taşı döşenmesi konusunda hemfikir olduk. Şu anda mahallemizde güzel bir çalışma oldu. Şu an dernek binamızın önünde de çalışmalar var. Orada da belediyemiz tarafından çalışmalar devam ediyor” diye konuştu.