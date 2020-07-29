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Konyaaltı'nda kasaplara hijyen eğitimi verildi

Konyaaltı Belediyesi, kurban kesiminde görev alacak kasaplara hijyen eğitimi verdi.

Konyaaltı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nden veteriner hekimler, kasapların uyması gereken kuralları ve özellikle maske takmaları, fiziki mesafeleri korunmaları ve el hijyenine önem vermeleri gibi konularda uyardı.


Kurban kesmek isteyen vatandaşlar için Konyaaltı'nın 4 noktasında kurban kesim yeri belirlendi. Küçükbaş hayvan kestirmek isteyenler Liman Mahallesi Kapalı Pazar Yeri, Siteler Mahallesi Kapalı Pazar Yeri ve Pınar Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde mesleğinde uzman kasaplara ücretsiz bir şekilde kestirebilecek. Altınkum Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde ise hem küçükbaş hayvan hem de büyükbaş hayvan kesimi yapılacak.


Kesimler ücretsiz


Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Covid-19 tedbirler kapsamında bu yıl kurban kestirmek isteyen vatandaşların sıra beklemeden randevu alarak kurbanlarını kestirebileceklerini söyledi. Kurban kesim yerlerinde girişlerin tek noktadan sağlanacağını belirten Esen, “Kurban kesim yerlerinde kurbanlarını kestirmek isteyen vatandaşlar hijyen kurallarına uygun alana alınarak ateşleri ölçülecek. Ücretsiz kurban kesimi bayramın ilk günü belirlenen noktalarda gerçekleştirilecek” dedi.


Kasaplar eğitimden geçirildi


Öte yandan kurban kesiminde görev alacak kasaplara hijyen eğitimi verildi. Konyaaltı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nden veteriner hekimler, kasapların uyması gereken kuralları ve özellikle maske takmaları, fiziki mesafeleri korunmaları ve el hijyenine önem vermeleri gibi konularda uyardı.

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