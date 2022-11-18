Konyaaltı'nda kış hazırlıkları

birçok alanda sürdürdüğü çalışmalarına devam ediyor

Bir yandan asfalt, kaldırım vb. çalışmalar sürdüren belediye, bir yandan da kavşak, yol kenarları alanlarında süs bitkisi dikimini yaptı. Bazı mahallelerde ağaç budama, çim biçme çalışması yapılırken, Orman Bölge Müdürlüğünün belirlediği ve kuryan ağaçların kesimi de kontrollü bir şekilde yapıldı. Toplanan materyalleri Bio Briket'e dönüştüren Konyaaltı Belediyesi, bu yakıt malzemesini, özellikle kış aylarında yaşanan don riskine karşı sera üreticilerine ücretsiz bir şekilde dağıtılıyor. Kırsal mahallelerde de çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, birçok çalışmayı bitirdiklerini söyledi. Konyaaltı'nın, diğer ilçelerden farklı olduğuna dikkat çeken Esen, “İlçemiz, aynı anda birbirinden farklı doğa olaylarının yaşandığı bir yer. Kışın yüksek kesimdeki mahallelerde yoğun kar yağışı olurken, daha aşağılarda sağanak yağmur yağabiliyor. Biz tüm bu hava olaylarını göz önünde bulundurarak ona göre önlemlerimizi alıyoruz. Yüksek kesimlerdeki mahallelerimizde yaşanacak herhangi bir soruna karşı şimdiden bazı kalıcı önlemler aldık. Örneğin, ekiplerimizin olaylara hızlı müdahale edebilmesi için bölgede bir konaklama merkezi ve çalışmalarda kullanılacak malzemeler için de depo inşa ediyoruz. Bugün de mesai arkadaşlarımız alanda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hepsine kolaylıklar diliyorum” şeklinde konuştu.