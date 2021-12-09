Konyaaltı'nda kişi başına düşen yeşil alan miktarı 11.4 metrekare

Başkan Semih Esen, yeni parklarla beraber Konyaaltı'nda kişi başına düşen yeşil alan miktarı 11.4 metrekareye ulaştığını söyledi.

Konyaaltı Belediyesi, yeni bir park inşaatının startını verdi. Hurma Mahallesi 295 Sokak üzerinde, 252-295 sokakların kesişiminde 3 bin 396 metrekare, 295-249 sokakların kesişiminde 2 bin 571 metrekare olmak üzere toplamda 5 bin 967 metrekarelik alanda devam eden çalışmada şu ana kadar otomatik sulama sistemi döşemesi ve birbirine uyumlu ağaçların dikilme işlemleri tamamlandı. Hava şartlarının uygunluğunu gözeterek çim tohumlarının ekilmesiyle park alanının peyzaj düzenlemesi sona erecek.

“Yeşil alan miktarını artırıyoruz”

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “117 dönüm alan üzerine inşa ettiğimiz HayatPark, değim yerindeyse Konyaaltı'mızın göz bebeği haline geldi. Oraya verdiğimiz önemi ve gayreti bütün Konyaaltı'na gösteriyoruz. Bu bağlamda, Hurma Mahalle'mizde yapımına başladığımız parkın peyzaj çalışmalarında da sona geldik. Yaklaşık 6 bin metrekarelik alan üzerine inşa ettiğimiz parkımız bitip halkımızın kullanımına açıldığında, Konyaaltı'nda kişi başına düşen yeşil alan miktarı 11.4 metrekareye ulaşacak” dedi.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını aktaran Esen, parkın bütün bölge halkına hayırlı olmasını diledi.