Konyaaltı'nda kışın meralara ekilen otlar, yazın hayvanlara besin oluyor

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle projeler yürüten Konyaaltı Belediyesi, ücretsiz parazit ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. İki yıl önce başlayan aşı hibe desteğini de sürdüren Konyaaltı, ilçede hayvancılığın gelişmesine katkı sunmak için üreticilerle işbirliği yapıyor. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ilçede yaklaşık 25 bin küçükbaş hayvan varlığı olduğunu söyledi. Üretime dayalı ekonomi modelini desteklediklerini belirten Esen, belediyenin bu bakış açısıyla üreticileri desteklediğini kaydetti.

“Hayvancılığı destekliyoruz”

Yaylalarda devam eden hayvancılık için iki senedir ciddi yatırımlar yaptıklarını açıklayan Başkan Esen, üreticilere geçen yıl 50 adet otomatik yemlik dağıttıklarını kaydetti. Yaylalarda hayvanlara gölgede kalması için belirli noktalara gölgelikler yaptıklarını dile getiren Esen, hayvanların su ihtiyacının karşılanması için hayvan içme suyu yalağı inşa ettiklerini söyledi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle Kasım ayında, yaylalardaki meralara yonca, korunga, kılçıksız brom, otlak ve domuz ayrığı ektiklerini belirten Esen, tohumları 9 bin kilogram gübre ile beslediklerini aktardı. Üreticilerin Haziran ayı itibariyle yaylalara taşındığını aktaran Esen, hayvanların bu zengin otlarla beslendiğini söyledi.

“Hayvanlar için su yalakları”

Yaylaya göç eden üretici Eren Dal, belediyenin kışın yaptığı ekimin faydasını şimdi gördüklerini söyledi. Dal, “Belediyemiz hayvanlar için gölgelik yaptı. Belediyenin yaptığı çeşmeler ile hayvanlar serin serin suyunu içiyor. Bu yıl belediyemiz yonca, korunga gibi ot tohumu atıp gübresini verdi. Hava kurak gitmesinden dolayı hepsi çıkmasa da hayvanlarımıza yetecek kadar çıktı. Belediye yayla yollarını düzenli onarıyor, belediyenin hizmetlerinden memnunuz” diye konuştu.

“Yemlikler tasarruf sağlıyor”

Doyran Mahallesi'nin yaylalarında hayvancılık yapan Lütfiye Güven ise belediyenin dağıttığı otomatik yemliklerden çok memnun olduğunu söyledi. Güven, “Yavrular, dökmeden, israf etmeden rahatça yiyorlar. Bir tane yem bile dökülmüyor Bir çuval yem döküyoruz, hepsi doyuyor. Maşallah yavrularımız çok güzel oldu. Hayvanlar, eski yemliklerin içine girip yemi batırıyorlardı. Battı mı yemin faydası olmaz. Şimdi yeni yemliklerde çok rahat yiyorlar. Yemlikler, bizim işimizi kolaylaştırdı” şeklinde konuştu.