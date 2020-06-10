Konyaaltı'nda Korona virüs denetimleri yapılıyor

Konyaaltı İlçe Kaymakamlığı salgın hastalığının yayılım hızını düşürmek ve kontrol altında tutmak amacıyla, “Salgınla Mücadele Komisyonu” oluşturdu. Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yanı sıra İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin de yer aldığı komisyon, ilçe genelinde denetimlere başladı. Berber, kuaför, güzellik merkezleri, kahvehane, otel ve pansiyon gibi konaklama merkezlerini içeren denetimlerde, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün belirlediği kurallar ile Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ‘Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi' baz alındı.

Denetim alanları genişletildi

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uzun süredir kapalı olan ve 11 Mayıs Pazartesi itibarıyla yeniden hizmet vermeye başlayan kuaför ve berberleri ilk günden itibaren denetlediklerini ve sağlık kiti hediye ettiklerini dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, vatandaşların daha sağlıklı, kaliteli ve hijyenik ortamlarda hizmet alabilmesi için bu denetimleri daha da geniş alana yaydıklarını söyledi. Esen, Konyaaltı İlçe Kaymakamlığı öncülüğünde oluşturulan denetimlerde işletmelerin, iş yeri açma ve çalıştırma yönetmeliğine uygunluğu, mesleki iş yeri temizliği, tertip ve düzeni ile kullanılan ürünlerin kullanım izni ve onayı olup olmadığı ve portör muayene kartları gibi unsurların incelendiğini kaydetti.

“Tedbiri elden bırakmayacağız”

Konyaaltı'nda 63 otel, 73 apart pansiyon, 32 kahvehane ve 121 berber ve kuaför bulunduğunu ifade eden Başkan Esen, bu işletmeleri sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımı yönünde de denetlediklerini bildirdi. Semih Esen, vatandaşların ve esnafın normalleşme sürecinde rehavete kapılmamaları için önümüzdeki günlerde denetimlerin devam edeceğini bildirdi. Esen, “İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın kurallara uyduğunu görmek beni daha da umutlandırıyor. Birlikte bu süreci atlatacağız. Güzel günlere yakın olduğumuz bu süreçte dikkatli olmaya devam etmemiz gerekiyor” dedi.