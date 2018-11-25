Konyaaltı'nda Kuru Fasulye Şenliği

Antalya'nın Konyaaltı Belediyesi bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Çandır Fasulyesi Şenliği'nde 4 bin kişiye kuru fasulye dağıttı.

Konyaaltı Belediyesi, Yarbaşçandır Mahallesi'nde üretilen Çandır Fasulyesi'nin tanıtımı için düzenlediği Çandır Fasulyesi Şenliği'nin 2'ncisini Kent Meydanında gerçekleştirdi. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, şenlikte vatandaşlara kuru fasulye ikram etti. Kazanlarda pişirilen kuru fasulye için uzun kuyruklar oluştu. Yaklaşık 4 bin kişilik hazırlanan kuru fasulye yemeği kısa sürede tüketildi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kırsal kalkınma projesi kapsamında bölgenin önemli tarımsal markalarından birisi olan Çandır fasulyesini tanıtmak için şenlik düzenlediklerini söyledi.

Böcek, 900 metre rakımda yetişen Çandır fasulyesinin, bölgenin coğrafi yapısı dolayısıyla benzersiz bir lezzete sahip olduğunu kaydetti. Çandır fasulyesinin üretimini teşvik etmek ve çiftçileri desteklemek için 5 bin metrekarelik alanda fasulye üretimine başladıklarını bildiren Böcek, elde edilen tohumları üreticilere dağıttıklarını ifade etti.

Çandır Fasulyesi'nin patentini almak için Çandır haricinde 3 yerde ekim yapmak gerektiğini belirten Böcek, "Merkezde, Çandır'da ve Korkuteli'nde üretimlerimiz tamamlandı. Çandır Fasulyesi'nin patentini alacağız en yakın zamanda. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Gıda Mühendisliği ile işbirliği içindeyiz. Çabalarımız sonuç vermek üzere" dedi.

Şenlik, yöresel sanatçıların verdiği konserle ve köylülerin stantlarda Çandır Fasulyesi dağıtımıyla devam etti.