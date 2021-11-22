Konyaaltı'nda kurulan ilk muz serasında üretim başladı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Bahtılı Mahallesi sınırlarında yaklaşık 16 dekar arazi üzerinde 2020 yılında temelleri atılan ve 1 milyon 400 bin TL maliyet ile kurulumu yapılan serada ilk defa muz üretimi gerçekleştirildi.

Kubilay Demircan isimli üreticinin ‘Yüksek Sistem Modern Sera Projesini' Ziraat Bankası aracılığı ve düşük faizli kredilendirme ile hayata geçirdiği muz üretim tesisi Konyaaltı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Canan Otruş ve teknik personeller tarafından ziyaret edildi. Üreticinin muz serasında 3 bin 200 adet muz fidanı ile modern sistem teknolojileri kullanması ile Konyaaltı'nda ilk kez yetiştiriciliği yapılan muz üretimi gerçekleştirilmiş oldu. İlerleyen günlerde ilk hasadını gerçekleştirmenin heyecanı yaşayacağını belirten tesis sahibi Kubilay Demircan, bundan sonraki yıllarda tropik bitkiler üretimini genişleteceğini ve ilerleyen yıllarda mango, papaya ve pasiflora gibi alternatif ürünlerin üretimini hayata geçireceğini planladığını ifade etti.

Üreticiye, İlçe müdürü Canan Otruş ve teknik personeller tarafından Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi 2021-2022 başvuruları hakkındaki tebliği anlatıldı. Ayrıca üreticiye kooperatifleşme ve üretici birliği kurulması konusunda yatırım teşvikleri öncelikleri ve kredilendirme avantajlarından bahsedilerek ilerleyen zamanlarda bu yönde yapılanmalar ile daha güçlü tarımsal faaliyet alanları oluşturulabileceği ifade edildi.