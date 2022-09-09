Konyaaltı'nda Müzik Akademisi seçmelerine yoğun ilgi

Her yıl bünyesine yeni yetenekler kazandıran Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi'ne ilgi bu yıl da oldukça yoğun oldu. Oda Orkestrası, Çok Sesli Çocuk Korosu, Enstrüman Eğitimi ve Müzik Yetenek Sınavlarına Hazırlık bölümleri için sınavların yapılacağı seçmelere yaşları 7 ile 17 arasında değişen 708 aday başvurdu. 5 Eylül'de başlayan seçme sınavları, 11 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek. Uzman eğitmenlerden oluşan jüri karşısında ter döken genç yetenekler, Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi bünyesinde yer alabilmek için bütün hünerlerini sergiledi.

Her alanda fırsat eşitliği sağlıyoruz

Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi'nin, müzik camiasına genç müzisyenler kazandırmaya devam ettiğini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Her konuda olduğu gibi bu konuda da fırsat eşitliği sağlıyoruz. Seçmelere katılmak isteyen bütün adaylara kapılarımızı açtık. Çocuklarımız, her biri alanında uzman eğitimci kadromuz gözetiminde seçme sınavlarına giriyor. Seçmeleri başarıyla geçen müzisyen adaylarımız eğitimlerine akademimiz bünyesinde devam edecek ve ilerleyen süreçlerde belediyemizin etkinliklerinde sahne alarak hem ailelerine hem de etkinliklere katılan yurttaşlarımıza hünerlerini sergileme fırsatı yakalayacak. Seçme sınavlarına giren tüm gençlerimize başarılar diliyorum'' dedi.