Konyaaltı'nda öğrencilere geri dönüşüm eğitimi

Konyaaltı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ‘sıfır atık' projesi çerçevesinde, ilkokul 1'inci sınıf öğrencilerine uygulamalı çevre eğitimi düzenledi. Ekipler, Uluç Mahallesi Çayırlı Hacı Mustafa Karabulut Parkı'nda konumlandırılan mobil atık getirme merkezi yanında miniklere yönelik uygulamalı çevre eğitimi gerçekleştirdi. Öğrenciler aldıkları eğitim sonrasında, ev ve okullarından getirdikleri geri dönüştürülebilir atıkları mobil atık getirme merkezinin bölmelerine yerleştirerek geri dönüşüm sürecine katkıda bulundu. Eğitim sonrasında ekipler öğrencilere, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in armağanı olan boyama kitapları dağıttı.

“Uygulayarak öğrendiler”

Sıfır Atık Projesi çerçevesinde ilçe genelinde öğrencilere yönelik çalışmalara devam ettiklerini belirten Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personeli Mekke Yıldız, “Konyaaltı bölgesinde bulunan okullardan bir tanesinde öğrenim gören öğrencilerimiz, öğretmenlerimizle birlikte geri kazanılabilir atıklarla ilgili bir çalışma yapmışlar. Farklı atıkları toplamışlar. Onlara destek amaçlı mobil atık getirme merkezimizi tanıttık. Hangi atığı nereye atacaklarını gösterdik. Atıklarla ve geri dönüşüm süreciyle ilgili bir tanıtım yaptık. Eğitimlerimizin sonunda da öğrencilerimize Belediye Başkanımız Semih Esen'in küçük hediyelerini verdik'' dedi.