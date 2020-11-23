İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konyaaltı'nda öğrencilere tablet desteği

Konyaaltı Belediyesi, Covid-19 salgın önlemleri kapsamında hayata geçirilen uzaktan eğitim sistemi ile öğrenimini evden devam ettirmek durumunda olan, ancak bilgisayara sahip olamadığı için derslerini takip edemeyen öğrencilere tablet yardımı yapıyor.

Bu kapsamda Konyaaltı Kaymakamlığı işbirliğiyle belirlenen ailelere tabletleri teslim edildi.



Dağıtım başladı


Konyaaltı İlçe Kaymakamlığı işbirliğiyle belirlenen ailelere tablet dağıtımına başladıklarını dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ilçe genelinde tableti veya bilgisayarı olmadığı için Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) ulaşım sağlayamayan çocuklara tablet hediye ettiklerini söyledi. Başkan Semih Esen, “Koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle milyonlarca öğrencimizin eğitimine uzaktan devam etmek zorunda kaldığı şu günlerde hiçbir öğrencimizin tablet veya bilgisayarı olmadığı için eğitimden mahrum kalmasını istemiyoruz. Tüm çocuklarımızın eğitimine devam edebilmesi için Konyaaltı Belediyesi olarak ilçe genelinde belirlenen ailelere tablet hediye ediyoruz. Amacımız eğitim alanında fırsat eşitliği sağlamak. Bu anlamda üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Yeter ki öğrencilerimiz sağlıklı ortamlarda eğitimlerine devam edip başarılı olsunlar" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.