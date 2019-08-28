Konyaaltı'nda okullar yeni eğitim yılına hazırlanıyor

2019-2020 eğitim- öğretim yılına kısa bir süre kala Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Okul Aile Birliği Temsilcileriyle bir araya geldi. Esen, bölgedeki okulların eksiklerini tespit edilmesi için Okul Aile Birliği temsilcilerinin taleplerini dinleyerek, okullardan gelen istekler doğrultusunda çalışma başlattı. Konyaaltı Belediyesi ekipleri, bölgedeki okulların eksiklerinin giderilmesi için seferber oldu. Ekipler, okul girişlerindeki yaya geçidi çizgileri, çevre düzenlemesi, tadilat işlemleri ve çevre temizliklerini gerçekleştirerek, okulları yeni eğitim-öğretim yılını hazır hale getiriyor.

“Eğitime olan katkılarımız devam edecek”

Esen, bölgedeki okulların eksiklerinin belirlendiğini belirterek, “Okul aile birliği temsilcilerimizin taleplerini dinledik ve kısa sürede çalışmaları başladık. Bir hafta içerisinde bölgemizdeki okullarda gerekli çalışmalar yapılacaktır. Yeni eğitim-öğretim döneminde geleceğimizin teminatı çocuklarımıza hazır hale getireceğiz. Konyaaltı Belediyesi olarak, eğitime olan katkılarımız devam edecektir” dedi.