Konyaaltı'nda personele 1 ayda 4 eğitim

Konyaaltı Belediyesi, belediye çalışanlarına yönelik periyodik aralıklarla düzenlenen eğitimlerini sürdürüyor. İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Ekim ayı boyunca dört önemli konuda bilgilendirme eğitimi düzenledi. Ahmet Tunç ve Feslikan toplantı salonlarında düzenlenen eğitimlerde personel, uzman eğitmenlerden kalite, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, devlet memuru maaş hesaplama ve yangın eğitimi gibi konularda bilgilendirildi.

“Amaç kaliteli hizmet”

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, eğitimin okul dönemiyle sınırlı olmadığını kaydetti. Bu anlayışla belediye personeline yönelik eğitimleri çok sık düzenlediklerini belirten Esen, eğitimlerin başka bir amacının ise vatandaşlara daha kaliteli hizmet vermek olduğunu aktardı. Esen, “Personelimizin alanındaki uzmanlığını pekiştirmesi, belediye çalışmalarına olumlu yansıyacaktır. Bunun geri dönüşü de vatandaşa kalite hizmettir” dedi.