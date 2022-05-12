Konyaaltı'nda psikolojik danışmalık hizmeti

Konyaaltı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde, alanında uzman psikolog ve pedagoglar tarafından psikolojik danışmanlık hizmeti veriyor. Psikolojik danışma hizmetinin ücretsiz verildiği merkezde, aile danışmanlığı, psikolojik destek, çift danışmanlığı, çocuk ergen danışmanlığı gibi konularda destek olunuyor.

“Ücretsiz danışmanlık hizmeti”

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle vatandaşların bu süreçte psikolojik olarak etkilendiğini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, vatandaşların yaşadığı her sorunda daima yanlarında olduklarını belirtti. Bazı dönemlerde yaşanan sıkıntıları tek başına çözmenin zorluğuna değinen Esen, “Destek almamız gereken durumlar da söz konusu olabilir. Vatandaşlarımıza, alanında uzman psikologlarımız danışmanlık hizmeti veriyor. Danışan hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlarımız ücretsiz bu hizmetimizden yararlanabiliyor” dedi.

“Randevu alma”

Psikolojik danışmanlık hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşların, Halk Masa iletişim numarasından üzerinden randevu alabildikleri belirtildi. Randevu seans aralıklarının kişiye göre düzenlendiği, 15-20 günlük periyotlarda gerçekleştirildiği kaydedildi.