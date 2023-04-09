Konyaaltı'nda Ramazan ayı denetimi

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede hizmet veren ekmek, pide, pasta ve börek üretimi ve satışı yapan fırınlarda hijyen, ruhsat ve gramaj kontrolü gerçekleştiriyor. Vatandaşa satılan ürünlerin gramajları, un ve katkı maddeleri ile çalışanların ve iş yerlerinin temizlik kurallarına uyup uymadıklarının kontrol edildiği denetimlerin Ramazan ayı boyunca devam edeceği bildirildi.

Denetimler sıklaştı

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, vatandaşların gıda ürünlerini daha sağlıklı tüketmeleri için yıl boyunca sürdürdükleri denetimleri Ramazan ayında sıklaştırdıklarını ifade etti. Başkan Eseni, "Ramazan ayı boyunca fırın, pasta ve tatlı imalathaneleri, şarküteri ve marketlere yönelik kontrollerimiz sürecek. Denetimlerimizde, öncelikle insan sağlığını tehdit eden unsurlara dikkat ediyoruz. Hijyen, gramaj ve personel temizliği gibi kurallara uymayan işletmelere de gereken cezai işlemleri yapıyoruz" dedi.