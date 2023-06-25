Konyaaltı'nda randevulu ücretsiz kurban kesimi

Konyaaltı Belediyesi, Kurban Bayramı'na yönelik hazırlıkları tamamladı. Belirlenen kurban kesim yerlerinde ücretsiz kasap hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların, randevu alması gerektiği bildirildi.

Konyaaltı Belediyesi, her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu yıl da vatandaşlara ücretsiz kurban kesim hizmeti için üç nokta belirledi. Küçükbaş kurban kesmek isteyenler vatandaşlar Liman ve Siteler Mahallesi'nde bulunan kapalı pazar yerlerinde; büyükbaş içinse Altınkum Mahallesi Kapalı Pazar yerinde kesim yaptırabilecek. Belediye, Zümrüt Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ni (Boğaçay yanı) kurban satış noktası olarak belirledi.

Ücretsiz kurban kesiminden yararlanmak isteyen vatandaşların Konyaaltı ilçesinde ikamet etmesi ve internet adresinden randevu alması gerekiyor. Verdikleri kurban kesim hizmetinde en çok hijyen ve güvenli kesim konularına dikkat ettiklerini kaydeden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirebilmesi için tüm önlemleri aldıklarını söyledi. Kurban kesimi için uzman kasapların görev yapacağını belirten Esen, “Ekiplerimiz bayram günü görev başında olacak. Kurban kesimini sağlıklı ve hijyenik ortamlarda gerçekleştireceğiz. Tüm hemşehrilerime sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir bayram diliyorum” şeklinde konuştu.