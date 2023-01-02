Konyaaltı'nda sanat rüzgarı

Konyaaltı Belediyesi Türk Sanat Müziği Nazariyat Korosu 8 Ocak'ta "Sisli Hatıralar'" konseri ile sahne alacak.

Kültür ve sanat etkinlikleri ile vatandaşları buluşturmaya devam eden Konyaaltı Belediyesi, yeni yılın ilk konserinde Türk Sanat Müziği severlere müzik ziyafeti sunacak. 8 Ocak Pazar günü Pazar günü saat 20:00'da Sonay Koca Mutlu'nun şefliğindeki konserde sahne alacak koro, müzik ziyafeti sunacak. Türk Sanat Müziği'nin sevilen eserlerinin seslendirileceği ‘'Sisli Hatıralar'' konseri Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Yeni yıl ile birlikte kültür sanat etkinliklerine hız kesmeden devam edeceklerini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ücretsiz olarak gerçekleştirecekleri Türk Sanat Müziği konserine bütün Antalyalıları davet etti.