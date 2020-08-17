Konyaaltı'nda sanat, tarih ve doğa buluştu

2020 Patara Yılı kapsamında Antalya'nın tanıtımına katkı sunmak amacıyla kurulan Trio Patara grubu, konser hazırlıkları ve tanıtım klip çekimleri için Konyaaltı'nı tercih etti.

Konyaaltı Belediyesi, 2020 Patara Yılı kapsamında Antalyalı sanatçıların bir araya gelerek kurduğu ‘Trio Patara' grubuna verdiği destek ile Antalya'nın tanıtımına katkı sunuyor. Antalya Devlet Senfoni Orkestrası sanatçılarından flüt sanatçısı, sankyo flüt artisti Doç. Dr. Lelya Bayramoğulları, Antalya Devlet Opera ve Balesi solist sanatçılarından soprano Nurdan Küçükekmekçi ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası solo arp sanatçısı Aslıhan Güngör bir araya gelerek, “Trio Patara” grubunu kurdu. 2020 Patara yılına dikkat çekmek amacıyla kurulan grup, konser hazırlıkları ve tanıtım klip çekimleri için Konyaaltı'nı tercih etti.

Tünektepe'te gün doğumu ile başlayan çekimler, Gürsu Mahallesi'ndeki tarihi Roma Hamamı, Doyran Göleti, Neapolis Antik Kenti, Typalia Antik Kenti ve Sinan Değirmeni mevkiindeki tarihi tahıl ambarları bölgesinde tamamlandı. Çekimlere Konyaaltı'nın eşsiz güzellikleri yansıtıldı. Klip çekimlerinde efsanelere konu olmuş antik dönem sesleri kullanıldı. Antalya Devlet Senfoni Orkestrası sanatçılarından flüt sanatçısı Lelya Bayramoğulları, Konyaaltı Belediyesi'nin böyle bir dönemde sanata ve sanatçıya önemli bir destek vermesinin çok değerli olduğunu söyledi. Bayramoğulları, sanat, tarih ve doğanın iç içe olduğu çok keyifli bir çalışmanın meydana çıktığını belirtti.